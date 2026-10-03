देवर-देवरानी ने भाभी को जिंदा जलाया: मोबाइल चार्ज के लिए 'दानव' बने पति-पत्नी, पहले पीटा फिर डीजल डाल लगाई आग

चार्जर के विवाद में हुआ संघर्ष

थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव देवीदासपुर निवासी अमित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बहन बेबी की शादी करीब 10 साल पहले नगला कुशल निवासी संजू के साथ हुई थी। गत 28 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे बेबी घर पर अकेली थी और उसका सामना देवर रजनीश व देवरानी जूली देवी से हुआ। इसी दौरान किसी बात को लेकर मोबाइल चार्जर पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि देवर-देवरानी ने मिलकर बेबी को गालियां दीं, लात-घूंसों और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा।