बाइक सवार होमगार्ड को अज्ञात वाहन ने राैंदा: माैत पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, दक्षिणी बाईपास पर दिया धरना

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नगला खुशहाली निवासी होमगार्ड रोहताश (45) पुत्र जनक सिंह शनिवार को आगरा में ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे किरावली-रायभा मार्ग पर श्रीपति स्कूल के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को आगरा स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।घटना के बाद थाना अछनेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर फरार वाहन की तलाश शुरू की। इधर, हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण दक्षिणी बाईपास रायभा पुल के पास एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के आबादी वाले मार्गों पर भारी वाहनों और मिट्टी से भरे डंपरों का आवागमन लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने इन वाहनों के कारण सड़क हादसों का खतरा बताते हुए भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। धरने की सूचना पर एसीपी अछनेरा शैलेन्द्र सिंह और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।धरना पर बैठे वनवारी पूर्व प्रधान धीरज परमार, शैलेन्द्र, विशाल ठाकुर ने बताया की मिट्टी खनन डंपरों से विगत छह माह में तीन लोगों की मौत हुई है। एसीपी अछनेरा शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि होमगार्ड की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।