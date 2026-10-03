नेपाल की पड़ी गई थी जमीन पर गंदी नजर: छोटे भाई की गई याददाश्त तो जेठ ने ली भाभी की जान, कुल्हाड़ी से काट डाला

छोटे भाई की गई याददाश्त, बड़े की नजर जमीन पर पड़ गई

सोनी के भाई अमृतलाल निवासी सैफई (इटावा) ने बताया कि वर्ष 1998 में सोनी की शादी संदीप के साथ हुई थी। विवाह के पांच वर्षों तक संतान न होने पर दंपती ने एक बच्ची को गोद लिया था। जिसकी शादी एक वर्ष पूर्व ही दिल्ली में संपन्न कराई गई थी। इसके बाद दंपती का एक 13 वर्षीय बेटा हुआ जो फिलहाल अपनी ननिहाल में रहता है। करीब दो वर्ष पूर्व एक सड़क हादसे में सोनी के पति संदीप की याददाश्त चली गई थी। इसके बाद से सोनी ही खेती कर पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी।