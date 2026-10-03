{"_id":"6ac13c2e715ada6b570bb607","slug":"video-two-arrested-for-selling-illicit-country-made-liquor-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अवैध देशी शराब की बिक्री करते दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना मलपुरा पुलिस ने अवैध देशी शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 41 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार मलपुरा पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर नगला सांवला-मनकेंडा पुल के नीचे, नगला सत्ता धनौली से शराब की बिक्री कर रहे दो लोगों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर रामेश्वर निवासी मुढ़ेहरा के कब्जे से 20 पव्वे और जैकी निवासी कंचनपुर नई आबादी धनौली के कब्जे से 21 पव्वे देशी शराब बरामद हुई। एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि पकड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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