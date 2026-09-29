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VIDEO: निवेश पर मुनाफे का लालच देकर सैनिकों से 20 लाख रुपये ठगे

Dhirendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:57 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:57 PM IST







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आगरा। प्रॉपर्टी, प्लॉट, ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का भरोसा देकर सैनिक सचिन कुमार से 14 लाख और उनके साथी यश गुप्ता से 6 लाख रुपये ठग लिए गए। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ... और पढ़ें

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