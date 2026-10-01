VIDEO: कार पर पुलिस की बत्ती लगाकर तस्करी, हूटर बजाकर जमाता था राैब; 15 लाख के नशीले पाउडर के साथ दबोचा तस्कर

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आगरा के थाना ट्रांस यमुना से 19 जून को गांजा तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया चर्चित तस्कर राहुल उर्फ सोनू चुर्रा जेल से बाहर आते ही फिर नशे के कारोबार में सक्रिय हो गया। इस बार ट्रांस यमुना पुलिस ने उसे 252 ग्राम एल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद नशीले पाउडर की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है। आरोपी के कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात करीब 1 बजे करीब संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाथरस मार्ग स्थित खाली पड़े कांशीराम आवास के पास एक व्यक्ति कार में नशीला पदार्थ लेकर बैठा है। थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी करके मौके पर पहुंचकर कार सवार राहुल उर्फ सोनू चुर्रा को पकड़ लिया। उसके कब्जे से 252 ग्राम एल्प्राजोलम बरामद हुआ। पूछताछ में राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने नशीला पाउडर इस्लाम नगर निवासी फैजा पुत्र बाबू खां से खरीदा था। वह पाउडर को छोटी-छोटी पारदर्शी पन्नियों में भरकर युवाओं और अन्य लोगों को बेचता था। पुलिस ने फैजा को मामले में वांछित किया है। आरोपी राहुल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 19 जून को भी उसे गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद उसने गांजे के साथ नशीले पाउडर की तस्करी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल उर्फ सोनू चुर्रा क्षेत्र में भौकाल जमाने के लिए अपनी कार पर लाल-नीली पुलिस की बत्ती और हूटर लगाकर चलता था। पुलिस की तरह सायरन बजाते हुए कार से घूमने के कारण वह लोगों पर रौब जमाता था। एल्प्राजोलम की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही यही कार पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान बरामद कर ली है।

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