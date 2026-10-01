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एटा में साधु की हत्या: ईंट से कूचकर उतारा माैत के घाट, मंदिर में मिली खून से सनी लाश; हिरासत में आरोपी

Thu, 01 Oct 2026 02:23 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 01 Oct 2026 02:23 PM IST
सार

यूपी के एटा जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई। ईंट से प्रहार कर एक साधु को माैत के घाट उतार दिया गया। गुरुवार सुबह साधु का शव मंदिर में खून से लथपथ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Sadhu murdered in temple in Etah
साधु का फाइल फोटो और माैके पर जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एटा के निधौली कलां क्षेत्र में मंदिर में साधु का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ घटना की जांच में जुटी है। एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है।
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60 वर्षीय साधु भोजराज 10 वर्ष से मंदिर में रहते थे। गुरुवार सुबह मंदिर में खून से लथपथ उनका शव मिला। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। उसी ने ईंट से प्रहार कर साधु की हत्या की है।
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कोतवाली प्रभारी आदित्य खोकर ने बताया रात्रि में साधु भोजराज के ऊपर ईंटों से प्रहार कर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 


 
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