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यात्रियों के लिए खुशखबरी: आगरा से बेंगलुरु उड़ान रोज, हफ्ते में तीन दिन मुंबई जाएगी फ्लाइट; देखें नया शेड्यूल

Thu, 01 Oct 2026 06:54 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 01 Oct 2026 06:54 PM IST
सार

आगरा से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब बेंगलुरु के लिए उन्हें रोज फ्लाइट मिल सकेगी, वहीं मुंबई के लिए अब हफ्ते में तीन दिन उड़ान भरी जाएगी। 

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Flights will be available daily from Agra to Bengaluru and three days week to Mumbai
हवाई जहाज - फोटो : ANI

विस्तार
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आगरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ गई है। एक अक्तूबर से बेंगलुरु की उड़ान सप्ताह में पांच दिन के बजाय सातों दिन और नवी मुंबई की उड़ान दो के बजाय तीन दिन संचालित होगी। नया शेड्यूल 25 अक्तूबर तक लागू रहेगा। इससे कारोबारियों, पर्यटकों और दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में आने-जाने वाले यात्रियों को सप्ताह के अधिक दिनों में हवाई सफर का विकल्प मिलेगा।
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आगरा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि बेंगलुरु की उड़ान 6ई 941 रोजाना दोपहर 3:10 बजे आगरा पहुंचेगी और 6ई 942 आगरा से 3:45 बजे रवाना होगी। पहले यह सेवा पांच दिन थी। अब मंगलवार और बृहस्पतिवार को भी उड़ान उपलब्ध रहेगी।
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नवी मुंबई की उड़ान 6ई 5316 मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को दोपहर 1:55 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में 6ई 5338 दोपहर 2:35 बजे आगरा से नवी मुंबई रवाना होगी। पहले यह सेवा सप्ताह में दो दिन थी, अब एक दिन और बढ़ाई गई है।
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बेंगलुरु आईटी और उद्योग का बड़ा केंद्र है, जबकि नवी मुंबई से कारोबार और मुंबई महानगर क्षेत्र तक पहुंच आसान होती है। ऐसे में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आगरा के कारोबारियों को बैठकों, व्यापारिक कार्य से जाने वालों को कम समय में आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।



 
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