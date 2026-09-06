VIDEO: आगरा में लोकदल किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने रणधीर सिंह काका

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आगरा में राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रणधीर सिंह काका को सौंपी गई है। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। नवनियुक्त किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रणधीर सिंह काका ने कहा कि वह पार्टी की नीतियों को किसानों तक पहुंचाने के साथ ही जिले के अधिक से अधिक किसानों को संगठन से जोड़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर शासन और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है। जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन मजबूती से कार्य करेगा। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह, महासचिव मनजीत फौजी, जगदीश सिंह,हरवीर सिंह, हर्ष गौतम,जगवीर सिंह जाटव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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