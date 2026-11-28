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राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 140वीं जयंती के उपलक्ष में शनिवार को ट्रांस यमुना कॉलोनी में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अखिल भारतीय जाट महासभा आगरा के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके संघर्ष, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक समरसता और शिक्षा के प्रति समर्पण को याद किया। साथ ही युवा पीढ़ी से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि एक दिसंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जन्मतिथि पर भव्य स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें आसपास के जिलों से सर्वसमाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में सादाबाद विधायक गुड्डू चौधरी मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक अनिल कुमार चौधरी एवं प्रताप चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जाट एकता समिति युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. महेश चौधरी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह किसी एक समाज या वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव थे। उन्होंने राजपाट का सुख छोड़कर देश की स्वतंत्रता और समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उनका जीवन युवाओं को त्याग, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही एक दिसंबर को आयोजित होने वाले स्मृति कार्यक्रम में सर्वसमाज के लोगों से बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। ताकि कार्यक्रम सफल हो सके।

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