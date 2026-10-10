VIDEO: ट्रेनों का इंतजार करते रहे यात्री, स्टेशन पर बैठने तक की जगह भी न मिली

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए आगरा-दिल्ली के बीच दर्जनभर ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को आगरा कैंट स्टेशन पर सैकड़ों यात्री ट्रेनों के इंतजार में भटकते रहे। प्लेटफॉर्म से लेकर प्रतीक्षालय तक यात्रियों की भीड़ रही। बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो कोई फर्श पर बैठ गया, तो कोई थक-हारकर वहीं लेट गया। घंटों इंतजार के बाद भी ट्रेन कब आएगी, इसकी सही जानकारी नहीं मिलने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। उधर, ट्रेनों में प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने की आशंका के बीच आरपीएफ सुरक्षा जांच में जुटी रही। ट्रेनों के निरस्त होने के कारण 68 यात्रियों ने 18 हजार रुपये से अधिक का रिफंड लिया।

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