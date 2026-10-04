{"_id":"6ac25862dbe21ef2860277d6","slug":"video-oil-spills-on-highway-people-arrive-with-drums-and-buckets-to-collect-it-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हाईवे पर तेल फैला, लूटने के लिए ड्रम और बाल्टी लेकर पहुंच गए लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंडियन ऑयल डिपो एत्मादपुर से पेट्रोल-डीजल लेकर फिरोजाबाद के रसूलाबाद जा रहा टैंकर शनिवार सुबह करीब 7:45 बजे हाईवे स्थित फतेह सिंह की पुलिया पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिरोजाबाद की ओर से गर्डर लेकर आगरा जा रहे ट्रेलर ने टैंकर में टक्कर मार दी जिससे टैंक फट गया। उसमें भरा डीजल हाईवे पर बहने लगा। तेल का रिसाव होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर ड्रम और बाल्टियां लेकर पहुंच गए और डीजल भरने की होड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाया। गनीमत रही कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। टैंकर के सहायक शिवदत्त ने बताया कि चालक रमाकांत टैंकर एत्मादपुर स्थित इंडियन ऑयल डिपो से ला रहे थे। टैंकर में करीब तीन हजार लीटर पेट्रोल और नौ हजार लीटर डीजल भरा था। हादसे में टैंक का डीजल वाला हिस्सा फट गया। इससे करीब तीन हजार लीटर से ज्यादा डीजल बह गया। गनीमत रही कि पेट्रोल वाले हिस्से को क्षति नहीं पहुंची। तेल बहने से तीन लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे स्थित फतेह सिंह की पुलिया दुर्घटना का पॉइंट बन गई है। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। डिपो से सैकड़ों टैंकरों का आवागमन होता है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। यहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं।

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