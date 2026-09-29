VIDEO: पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव के बताए तरीके

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आगरा। थाना न्यू आगरा पुलिस ने सोमवार सुबह न्यू आगरा पार्क में साइबर अपराध और ठगी से बचाव के लिए जागरूकता बैठक की। साइबर क्राइम प्रभारी उप निरीक्षक गंधर्व सिंह, उप निरीक्षक बिकल चौधरी और हेड कांस्टेबल नीलेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। ठगी होने पर तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी भी जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा महानगर के मंडल उपाध्यक्ष सोनू परिहार ने क्षेत्रवासियों और पुलिस टीम का आभार जताया। संवाद

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