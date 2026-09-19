{"_id":"6aae95ed9f4bbdf7a10e86f1","slug":"video-mercury-drops-due-to-overcast-skies-relief-from-heat-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बादल छाए रहने से पारा गिरा, गर्मी से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में शुक्रवार को बादल छाए रहने से तापमान में कमी आई। इससे लोगों को गर्मी-उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक बादलों की लुकाछिपी रहने के आसार जताए हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बृहस्पतिवार को 10.4 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

... और पढ़ें