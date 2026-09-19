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आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल: तीन IPS का ट्रांसफर, डीसीपी सैयद अली अब्बास भेजे गए गाैतमबुद्ध नगर

Sat, 19 Sep 2026 06:41 PM IST
Arun Parashar अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 19 Sep 2026 06:41 PM IST
सार

आगरा में पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासनस्तर से तीन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें डीसीपी सिटी के रूप में तैनात सैयद अली अब्बास को गाैतमबुद्ध नगर भेजा गया है।

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Three IPS officers including DCP City Syed Ali Abbas transferred in Agra
डीसीपी सैयद अली अब्बास और डीसीपी सोनम कुमार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शासन से जारी सूची के अनुसार आगरा से आईपीएस सैयद अली अब्बास, आईपीएस अतुल शर्मा और आईपीएस सोनम कुमार का ट्रांसफर किया गया है।
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नई जिम्मेदारी के रूप में आईपीएस सैयद अली अब्बास को पुलिस उपायुक्त बनाकर पुलिस कमिश्नरेट गाैतमबुद्ध नगर भेजा गया है। वहीं आईपीएस सोनम कुमार को डीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में नई तैनाती दी गई है। आगरा में डीसीपी के पद पर तैनात अतुल शर्मा को एसपी, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ के रूप में नई तैनाती दी गई है। 


इनको मिली आगरा में तैनाती
रविन्द्र कुमार को डीसीपी कानपुर नगर से डीसीपी आगरा, अमित मित्तल को डीसीपी गौतमबुद्धनगर से डीसीपी आगरा, मनोज कुमार यादव को एएसपी सहारनपुर से एडीसीपी आगरा, ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद को एसपी/एएसपी गोरखपुर से डीसीपी आगरा, हेमेंद्र कुमार को एसपी/एएसपी पश्चिमी, अम्बेडकरनगर से डीसीपी आगरा के रूप में तैनाती दी गई है।
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