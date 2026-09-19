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आगरा में पानी के लिए हंगामा: मेट्रो के पुल पर चढ़ा युवक, कूदने की धमकी; एमजी रोड पर लगा जाम

Sat, 19 Sep 2026 01:37 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 01:37 PM IST
सार

आगरा के धाकरान चौराहे पर पानी की समस्या को लेकर पवन धाकड़ मेट्रो पुल पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। समर्थन में महिलाएं और पुरुष एमजी रोड पर उतर आए, जिससे जाम लग गया।
 

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Agra Water Crisis: Man Climbs Metro Bridge, Threatens Suicide; MG Road Blocked Over Water Shortage
मेट्रो पुल पर चढ़ा युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के धाकरान चौराहे पर मेट्रो पुल पर पवन धाकड़ नाम का युवक चढ़ गया है। आत्महत्या की धमकी दे रहा है। मांग है कि दस साल से क्षेत्र में पानी की समस्या है। समर्थन में महिलाये और पुरुष एमजी रोड पर हैं। जाम लग गया है। पचास हजार लोग पानी की समस्या से परेशान है।
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मेट्रो कार्य के कारण एक पाइप लाइन एक माह से बंद है। लोग हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि एमएलसी विजय शिवहरे और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का क्षेत्र है। उनके यहां पानी है पर आम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है।
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