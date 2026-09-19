तीन क्विंटल तक वजन, छह फीट लंबाई: यमुना की रेत में छिपे मिले विशाल जीव के अंडे, चौंक गई वन विभाग की टीम

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वन विभाग के यमुना किनारे सर्वे में चित्रा इंडिका के कछुओं के 20 प्रजनन स्थल मिले हैं। इनमें 1500 से अधिक अंडे हैं। ये संकटग्रस्त प्रजाति के हैं और गंगा किनारे मीठे पानी में पाए जाते हैं। यमुना किनारे पर इतनी संख्या में अंडे मिलने से विभाग उत्साहित है।

वन विभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस ने 16 से 18 सितंबर तक सूर सरोवर पक्षी विहार से कछवारा घाट तक सर्वे किया। इसमें टीम ने रेतीले टापुओं पर नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 प्रजनन स्थल चिह्नित किए। इनमें 1500 से अधिक अंडे हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए निगरानी शुरू कर दी है। सर्वे में मीठे पानी के कछुओं की पांच प्रजातियों और करीब 35 प्रजातियों के पक्षी भी दर्ज किए हैं। अभी तक चंबल क्षेत्र में ये मिलते हैं, लेकिन यमुना किनारे पाए जाने से इसकी जैव विविधता का महत्व और बढ़ गया है। इनको वैज्ञानिक ढंग से निगरानी कर संरक्षित किया जाएगा।



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