VIDEO:युवती की आत्महत्या-साक्ष्य मिटाने में लेखपाल को भेजा जेल

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आगरा के एमएम गेट इलाके से एक सप्ताह पहले लापता हुई युवती का शव मंगलवार को इटावा के बढ़पुरा थाना क्षेत्र में यमुना में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी लेखपाल शिवजीत भदाैरिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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