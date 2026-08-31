{"_id":"6a9562b2cee04101fb0f1e28","slug":"video-innocent-child-dies-after-treatment-by-quack-family-devastated-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: झोलाछाप के इलाज से मासूम की माैत, परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के इरादतनगर क्षेत्र के अहीर की गढ़ी पुलिया के पास शनिवार को बुखार की दवा लेने पहुंचे पांच वर्षीय मासूम मानव गिरी की झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। घबराए परिजन उसे लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इकलाैते बेटे की माैत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन ने झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र के नादाैली की शाला निवासी दिनेश गोस्वामी का इकलौते बेटे मानव को कई दिनों से बुखार आ रहा था। शनिवार को वह अपनी मां आशा देवी के साथ अहीर की गढ़ी पुलिया के पास झोलाछाप की दुकान पर दवा लेने आया था। पिता दिनेश का आरोप है कि झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर में मासूम मानव की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में चीखपुकार मच गई। परिजन ने थाना इरादतनगर पहुंचकर झोलाछाप के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

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