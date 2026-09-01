फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Onion Price: 30 per Kg in Mandi 50-60 in Local Markets

प्याज हुआ सस्ता: इस जगह मिल रहा 30 रुपये किलो, बाजार में 50 से 60 रुपये; जानें क्यों बढ़ा इतना अंतर

Tue, 01 Sep 2026 08:17 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 08:17 AM IST
सार

आगरा की सिकंदरा मंडी में प्याज 20 से 40 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि कॉलोनियों और गली-मोहल्लों में यही प्याज 50 से 60 रुपये किलो पहुंच गया है। मंडी में प्याज की आवक 75 फीसदी घटकर 15 से 30 टन रह गई है, जिससे मंडी और खुदरा बाजार के दाम में बड़ा अंतर हो गया है।
 

विज्ञापन
Onion Price: 30 per Kg in Mandi 50-60 in Local Markets
सब्जी मंडी में रखा प्याज का ढेर। संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा के सिकंदरा स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में एक तरफ प्याज की आवक घट गई है, दूसरी तरफ खुले बाजार और गली-मुहल्लों से लेकर कॉलोनियों तक में प्याज, मनमाने दाम पर बिक रहा है। मंडी में प्याज का भाव 30 रुपये किलो है, जबकि बाजार में यह 50 रुपये किलो बिक रहा है। 
विज्ञापन


 

 सिकंदरा के नवीन फल एवं सब्जी मंडी में 75% प्याज की आवक घट गई है। 15 दिन पहले जहां 7 से 8 ट्रक यानी 105 से 120 टन तक प्याज आ रही थी। अब 15 से 30 टन रह गई है। इससे मंडी में प्याज 20 से 40 रुपये किलो और कॉलोनियों एवं गली-मोहल्लों में यह 50 से 60 रुपये किलो बिक रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिकंदरा मंडी में प्याज नासिक और मध्य प्रदेश से आती है। सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुलेमान ने बताया कि एक ट्रक में 15 टन प्याज आती है। 15 दिन पहले तक रोज 7 से 8 ट्रक मंडी में उतरते थे। प्याज की कीमत बढ़ने के बाद अलीगढ़ और फिरोजाबाद की मंडियों में प्याज आढ़तियों ने माल लेने से मना कर दिया है। मथुरा में भी आपूर्ति नाममात्र के लिए है।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed