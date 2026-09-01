प्याज हुआ सस्ता: इस जगह मिल रहा 30 रुपये किलो, बाजार में 50 से 60 रुपये; जानें क्यों बढ़ा इतना अंतर

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आगरा के सिकंदरा स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में एक तरफ प्याज की आवक घट गई है, दूसरी तरफ खुले बाजार और गली-मुहल्लों से लेकर कॉलोनियों तक में प्याज, मनमाने दाम पर बिक रहा है। मंडी में प्याज का भाव 30 रुपये किलो है, जबकि बाजार में यह 50 रुपये किलो बिक रहा है।

सिकंदरा के नवीन फल एवं सब्जी मंडी में 75% प्याज की आवक घट गई है। 15 दिन पहले जहां 7 से 8 ट्रक यानी 105 से 120 टन तक प्याज आ रही थी। अब 15 से 30 टन रह गई है। इससे मंडी में प्याज 20 से 40 रुपये किलो और कॉलोनियों एवं गली-मोहल्लों में यह 50 से 60 रुपये किलो बिक रही है।

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