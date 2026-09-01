खौफनाक: घर में लगी आग में जिंदा जल गए कोचिंग संचालक, तड़प- तड़प कर गई जान; अपनों का नहीं चला पता

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आधार कार्ड पर पता मोदी कांप्लेक्स, निकट कार्मल स्कूल, जगतपुर, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। इस बारे में वहां की पुलिस से जानकारी ली गई लेकिन नाम और पते के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। सेक्टर-10 में कृपाल सिंह का मकान है। फरवरी से 68 वर्षीय विनय बोस और उनके भाई सुनील बोस मकान में किराए पर रहे थे। दोनों कोचिंग चलाते थे। विनय लकवाग्रस्त थे।सुनील रक्षाबंधन पर घर गए थे। रविवार सुबह मकान में आग लग गई थी। इसमें विनय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु दम घुटने से होने की आशंका है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मृतक के भाई का मोबाइल नंबर मिलाया। वह 26 अगस्त बंद है। अब दोनों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। उनके परिजन के बारे में पता किया जा रहा है।