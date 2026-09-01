यूपी: पर्यटकों को देखते ही बाज की तरह टूट पड़ते हैं लपके, ताज के पास से नौ लपके गिरफ्तार; इनसे रहें सावधान

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विज्ञापन ताजमहल के आसपास पर्यटकों को घेरकर परेशान करने वाले नौ लपकों को पर्यटन पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान ताज पर अफरा-तफरी मची रही।

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि आरोपी पर्यटकों को ताजमहल घुमाने, होटल बुक कराने और गाइड उपलब्ध कराने समेत अन्य सेवाओं के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे थे।





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गिरफ्तार आरोपियों में दिलीप कुमार, महेश कुमार, लोकेंद्र राठौर, विनोद कुमार, विकास, रामकुमार, शाहरुख, दिनेश और हसन शामिल हैं। सभी ताजगंज, एकता क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।



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