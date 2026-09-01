हाईस्पीड रेल: दिल्ली से आगरा सिर्फ 58 मिनट में, 2 घंटा 12 मिनट में लखनऊ; इन शहरों के लिए दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 06:11 AM IST
सार
दिल्ली से आगरा की 200 किमी दूरी बुलेट ट्रेन से एक घंटे से भी कम समय में तय करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कॉरिडोर के तहत प्रमुख शहरों के प्रस्तावित यात्रा समय का खाका पेश किया है।
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विस्तार
दिल्ली से आगरा के बीच सफर का समय घटकर अब एक घंटे से भी कम होने जा रहा है। प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत दिल्ली और आगरा के बीच 200 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन से महज 58 मिनट में तय होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के शहरों और उनके यात्रा समय का खाका रखा।
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प्रस्तावित कॉरिडोर के जरिये आगरा को दिल्ली के साथ-साथ कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों से हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। मुंबई-अहमदाबाद के बाद यह देश का अगला बड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों को राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा।
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रिकॉर्ड समय में तय करेगी दूरी
कॉरिडोर के तहत दिल्ली से चलने वाली यह ट्रेन आगरा होते हुए कानपुर (1:50 घंटा), लखनऊ (2:12 घंटे), प्रयागराज (3 घंटे), वाराणसी (3:33 घंटे) और पटना (4:50 घंटे) तक की दूरी रिकॉर्ड समय में तय करेगी।
कॉरिडोर के तहत दिल्ली से चलने वाली यह ट्रेन आगरा होते हुए कानपुर (1:50 घंटा), लखनऊ (2:12 घंटे), प्रयागराज (3 घंटे), वाराणसी (3:33 घंटे) और पटना (4:50 घंटे) तक की दूरी रिकॉर्ड समय में तय करेगी।
बुलेट ट्रेन से प्रमुख शहरों की दूरी और समय
दिल्ली से आगरा (200 किमी): 58 मिनट
दिल्ली से कानपुर (455 किमी): 1 घंटा 50 मिनट
दिल्ली से लखनऊ (495 किमी): 2 घंटे 12 मिनट
दिल्ली से आगरा (200 किमी): 58 मिनट
दिल्ली से कानपुर (455 किमी): 1 घंटा 50 मिनट
दिल्ली से लखनऊ (495 किमी): 2 घंटे 12 मिनट
दिल्ली से प्रयागराज (750 किमी): 3 घंटे
दिल्ली से वाराणसी (945 किमी): 3 घंटे 33 मिनट
दिल्ली से पटना (1,170 किमी): 4 घंटे 30 मिनट
दिल्ली से वाराणसी (945 किमी): 3 घंटे 33 मिनट
दिल्ली से पटना (1,170 किमी): 4 घंटे 30 मिनट
यहां बनेंगे स्टेशन
यमुना प्राधिकरण के पांच में से तीन अर्बन सेंटर्स यानी औद्योगिक टाउनशिप को बुलेट ट्रेन आपस में जोड़ेगी। दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में मथुरा में राया अर्बन सेंटर के पास इटौली गांव और आगरा अर्बन सेंटर के पास एत्मादपुर मदरा गांव के पास में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इन जगहों पर इलाके को विकसित कर राजस्व जुटाने की योजना में जमीन की तलाश भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने शुरू कर दी है।
यमुना प्राधिकरण के पांच में से तीन अर्बन सेंटर्स यानी औद्योगिक टाउनशिप को बुलेट ट्रेन आपस में जोड़ेगी। दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में मथुरा में राया अर्बन सेंटर के पास इटौली गांव और आगरा अर्बन सेंटर के पास एत्मादपुर मदरा गांव के पास में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इन जगहों पर इलाके को विकसित कर राजस्व जुटाने की योजना में जमीन की तलाश भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने शुरू कर दी है।