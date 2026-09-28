VIDEO: दीपक चाहर के लाखों के बैट चोरी, वीडियो में बयां किया दर्द

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आगरा के शास्त्रीपुरम ग्राउंड से क्रिकेटर दीपक चाहर के तीन बैट चोरी हो गए। इसकी जानकारी दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में क्रिकेटर कह रहे हैं कि 'कल शाम को ग्राउंड से तीन बैट चोरी हो गए। अब आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे बैट थे। जो चोरी करके ले गया है, उसको पता तो है नहीं कितने महंगे बैट थे। डेढ़ लाख रुपये के तीन बैट थे। वो या तो बेच देगा या फिर टेनिस बाॅस से खेलेगा, भाई मेरे से ही ले लेता कुछ पैसे, मैं दे देता। या तो मेरे पास कई ऑप्शन हैं। इस टाइम पर पुलिस में शिकायत करूं या योगी जी के पास जाऊं या मोदी जी के पास या सीधे भगवान से रिक्वेस्ट करूं] जो भी चुरा कर ले गया उसे बुद्धि दे और मेरे बैट दे दे। या एसएस से रिक्वेस्ट कर और मंगा लेता हूं दो-तीन बैट] तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए।'

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