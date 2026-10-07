VIDEO: अग्रसेन जयंती पर पांच दिवसीय महोत्सव का आमंत्रण यात्रा से होगा शुभारंभ

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आगरा में महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल संघ, प्रताप नगर-जयपुर हाउस की ओर से पांच दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ बृहस्पतिवार को आमंत्रण यात्रा से होगा। बुधवार को प्रताप नगर स्थित बुर्जी वाले मंदिर में समारोह के आमंत्रण पत्र का विमोचन कर अग्रबंधुओं को कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष गौरव बंसल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने बताया कि 8 से 12 अक्तूबर तक प्रताप नगर और जयपुर हाउस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 8 अक्तूबर को आमंत्रण यात्रा, 9 को प्रतियोगिताएं, 10 को मेहंदी और महिला संगीत, 11 को ध्वजारोहण, हवन-पूजन के बाद शाम को महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा व 12 अक्तूबर को मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और सांस्कृतिक समारोह होगा। उन्होंने बताया कि ‘एक ईंट, एक रुपया’ का सिद्धांत आयोजन का प्रमुख संदेश रहेगा। मार्गदर्शक विजय बंसल और मुख्य संयोजक अमित जैन ने बताया कि शोभायात्रा में 18 राजकुमार और 18 राजकुमारियों के स्वरूपों के साथ वैष्णो देवी, कैलादेवी की छप्पन भोग और गिरिराज जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कुल 14 झांकियां शोभायात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। समापन समारोह में 55 भाग्यशाली विजेताओं के लिए पुरस्कार रखे गए हैं, जिनमें फ्रिज, वातानुकूलक, टेलीविजन और सूक्ष्म तरंग ओवन सहित अन्य उपहार शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्य संयोजक राजेश जिंदल,कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, महामंत्री शशिकांत अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, संजय अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, सुनील मित्तल, अलोक जैन, निधि, सुनीता और रिचा आदि मौजूद रहे।

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