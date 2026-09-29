VIDEO: जुआ खेलते पांच लोग पकड़े, प्राथमिकी दर्ज

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एत्मादपुर। कस्बे के मोहल्ला सत्ता जाटवान में खाली प्लाट पर जुआ खेलते पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में धर्मेंद्र, रघुवीर, हरी सिंह, रवि कुमार निवासी सत्ता जाटवान और कुंवर सिंह निवासी पचोखरा, टूंडला हैं। इनके पास से 4,630 रुपये नगद और ताश की गड्डी मिली।

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