{"_id":"6adcb955a00a9e81b5030f15","slug":"video-first-time-voters-identified-employment-and-education-reform-as-key-issues-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पहली बार वोट डालने पहुंचे मतदाताओं ने रोजगार और शिक्षा सुधार को बताया मुख्य मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: पहली बार वोट डालने पहुंचे मतदाताओं ने रोजगार और शिक्षा सुधार को बताया मुख्य मुद्दा
विधान परिषद (एमएलसी) स्नातक व शिक्षक चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया था, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार स्नातक चुनाव में भाग ले रहे युवा मतदाता रोहित कुमार ने बताया कि उन्होंने पहली बार एमएलसी (स्नातक) चुनाव में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए भविष्य में कुछ बेहतर और सकारात्मक बदलाव हो, इसी सोच के साथ उन्होंने अपना वोट डाला है। वहीं मतदान करने पहुंचे एक अन्य मतदाता ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पूर्व स्नातक करने के बावजूद उन्हें पहली बार इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। उन्होंने इसका श्रेय प्रशासनिक जागरूकता अभियान को दिया। मतदाताओं ने प्रत्याशियों की कार्यशैली और उनके घोषणापत्रों पर सवाल उठाए। मतदाता ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी का घोषणापत्र या विजन स्पष्ट नहीं है। प्रत्याशी केवल अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी यह खुलकर नहीं बता रहा कि शिक्षकों और स्नातकों के कौन से मुद्दे उठाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।