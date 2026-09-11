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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Dispute Over Burying Body on Agra-Jaipur Highway Land, NHAI Land Claim Sparks Row

VIDEO:आगरा-जयपुर हाईवे की जमीन पर शव दफनाने पर विवाद

Fri, 11 Sep 2026 04:19 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Fri, 11 Sep 2026 04:19 PM IST
Dispute Over Burying Body on Agra-Jaipur Highway Land, NHAI Land Claim Sparks Row
किरावली। कस्बा किरावली के बहेड़ी मुस्लिम मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय दर्जी लतीफ उर्फ शराफत हुसैन की बुधवार दोपहर मौत के बाद हाईवे किनारे शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समाज के लोग रात करीब आठ बजे आगरा-जयपुर हाईवे पर गांव अभुआपुरा के पास सैय्यद की मजार के निकट शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए कब्र खोद रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने मौके की जमीन को एनएचएआई की बताते हुए कब्र खोदने का विरोध कर दिया।
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