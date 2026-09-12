ब्रिक्स सम्मेलन का असर: रेलवे ने बदला ट्रेनों का समय, आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी का नया टाइम कर लें नोट

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव की सूची जारी की है। 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस आगरा कैंट से चलती है। 14211 आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी भी प्रभावित होगी। वहीं 14212 नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी शुक्रवार को 20 मिनट देरी से चली। यात्री सफर से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें।त्योहारों के सीजन में आगरा के यात्रियों को गुजरात की ओर जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। आगरा कैंट से उधना और असारवा के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। आगरा कैंट, फतेहपुर सीकरी, रूपवास, ईदगाह और टूंडला के यात्रियों को इन ट्रेनों का लाभ मिलेगा। उधना, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर और असारवा जाने के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 01907 आगरा कैंट-उधना विशेष ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह शाम 6:45 बजे आगरा कैंट से रवाना होगी। फतेहपुर सीकरी शाम 7:10 बजे पहुंचेगी और 7:12 बजे चलेगी और रूपवास 7:28 बजे पहुंचेगी। वहां से 7:30 बजे रवाना होगी। वापसी में 01908 उधना-आगरा कैंट सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी और सुबह 8:30 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।ट्रेन संख्या 01910 आगरा कैंट-असारवा विशेष ट्रेन पांच अक्तूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को शाम 6:10 बजे आगरा कैंट से चलेगी। यह फतेहपुर सीकरी 6:50 बजे पहुंचेगी और 6:52 बजे रवाना होगी जबकि रूपवास 7:08 बजे पहुंचेगी और 7:10 बजे चलेगी। वापसी में 01909 असारवा-आगरा कैंट छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलकर अगली सुबह 7:45 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।इसके अलावा असारवा-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन (01906) छह अक्तूबर से प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ईदगाह में रात 2:25 बजे पहुंचेगी और 2:30 बजे चलेगी। संशोधित समय के अनुसार टूंडला में सुबह 3:50 बजे पहुंचेगी और 3:55 बजे रवाना होगी।