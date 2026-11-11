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VIDEO: भाई दूज पर मिठाई की दुकानों पर उमड़ी भीड़, जमकर हुई बिक्री

Arun Parashar

Updated Wed, 11 Nov 2026 04:52 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 04:52 PM IST







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आगरा में भाई दूज पर एमजी रोड स्थित सेंट जोंस हनुमान मंदिर के पास मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बहनों ने भाइयों के लिए मिठाइयों की खरीदारी की। त्योहार के चलते दुकानों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। ... और पढ़ें

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