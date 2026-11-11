यूपी: डाॅक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में भूलकर भी न करें ये गलती, युवक ने चार दिन में गंवा दिए 6.85 लाख रुपये

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नई आबादी, नगला अजीता निवासी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि वो 2 नवंबर को डॉ. विवेक अग्रवाल का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर खोज रहे थे। काफी खोजने पर भी नंबर नहीं मिला। बाद में उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने मैसेज किया। इस पर अपॉइंटमेंट बुकिंग एपीके लिखा हुआ था। एपीके फाइल डाउनलोड हो जाने के कारण मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद 3 से 6 नवंबर के बीच उनके आईसीआईसीआई बैंक के खाते से 6.85 लाख रुपये निकाल लिए। बैंक से जानकारी करने पर धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि गूगल पर मिले मोबाइल नंबर की जांच करनी चाहिए। तब भरोसा करना चाहिए। मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाली एपीके फाइल से सावधान रहें। इस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद मोबाइल का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो मोबाइल में ई-वॉलेट के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर लेते हैं।