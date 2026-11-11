आगरा में दर्दनाक हादसा: किले के सामने डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की माैत; साथी गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 11 Nov 2026 11:51 AM IST
सार
आगरा किला के सामने दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दो युवकों की माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
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विस्तार
आगरा किले के सामने मंगलवार देर रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई।
मरने वालों की पहचान 16 वर्ष के नैतिक पुत्र भोला सिंह निवासी सुल्तानपुरा कैंट और विशाल पुत्र मनोज निवासी मंटोला के रूप में हुई है।
बाइक सवार उनका तीसरा साथी 19 वर्ष का प्रेम पुत्र धर्म निवासी मंटोला गंभीर घायल हो गया। घटना से दोनों के परिवार में कोहराम मच गया। त्योहार की खुशी मातम में बदल गईं।
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मरने वालों की पहचान 16 वर्ष के नैतिक पुत्र भोला सिंह निवासी सुल्तानपुरा कैंट और विशाल पुत्र मनोज निवासी मंटोला के रूप में हुई है।
बाइक सवार उनका तीसरा साथी 19 वर्ष का प्रेम पुत्र धर्म निवासी मंटोला गंभीर घायल हो गया। घटना से दोनों के परिवार में कोहराम मच गया। त्योहार की खुशी मातम में बदल गईं।