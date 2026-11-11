आगरा: मातृ वंदन योजना में लापरवाही पर डीएम हुए सख्त, चार ब्लॉकों के सीडीपीओ को दिया नोटिस

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उन्होंने ईसीसीई के अंतर्गत बच्चों के मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती, पोषण ट्रैकर और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण प्राप्त कर पात्र महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में बताया गया कि जिले में कार्यकर्ताओं के 386 और सहायिकाओं के 322 रिक्त पद हैं। इनमें से 341 कार्यकर्ताओं और 150 सहायिकाओं का चयन हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बीपीएल श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों का तहसील स्तर से पुनः सत्यापन कराने को कहा। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सीडीपीओ शमसाबाद को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर मुख्यालय पर अटैच करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ अमित कुमार और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य भी मौजूद रहे।