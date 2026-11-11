Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: Neighbour Accused of Dragging Woman by Hair During Diwali Celebration

यूपी:दिवाली की खुशियों में पड़ोसी ने घोला जहर, युवती के बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा; फिर की ये हरकत

Wed, 11 Nov 2026 05:08 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 11 Nov 2026 05:08 PM IST
सार

आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में दीपावली मना रहे परिवार से पड़ोसी का विवाद हो गया। आरोप है कि कार से स्कूटी गिराने का विरोध करने पर युवक ने युवती के बाल पकड़कर घसीटा और मां-बहन से भी अभद्रता की। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर शांति भंग की आशंका में चालान किया है।

विज्ञापन
Agra: Neighbour Accused of Dragging Woman by Hair During Diwali Celebration
agra police - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में दीपावली पर घर के बाहर परिवार के साथ त्योहार मना रही युवती का पड़ोसी से विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने अनियंत्रित कार चलाते हुए घर के बाहर खड़ी स्कूटी गिरा दी। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। आरोप है कि उसके बाल पकड़कर घसीटा और मारने के लिए दौड़ा। बीच-बचाव करने आई मां और बहन के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनसीआर दर्ज की है।
विज्ञापन


एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के रामबाग स्थित ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-10 का है। काव्या तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दीपावली की रात करीब 10:45 बजे परिवार के लोग घर के सामने त्योहार मना रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी आदित्य जैन पुत्र मुकेश जैन अनियंत्रित कार लेकर आया और घर के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी को गिरा दिया।
विज्ञापन



आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी दोबारा मौके पर आया और गाली-गलौज करने लगा। उसने उनकी बहन के साथ अभद्रता करते हुए बाल पकड़कर घसीटा। मां के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले मंगलवार सुबह करीब आरोपी आदित्य जैन को पकड़कर शांति भंग की में चालान कर दिया। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed