VIDEO: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, बर्तन,झाड़ू और सोने-चांदी की खरीदारी तेज

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खेरागढ़, पांच दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को धनतेरस के साथ हो गया। त्योहार को लेकर कस्बे के बाजारों में सुबह से ही रौनक दिखाई दी। बर्तन, सजावट और पूजन सामग्री और किराने की आकर्षक सजी दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रही। धनतेरस पर बर्तन और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते लोगों ने अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के अनुसार खरीदारी की। वहीं, सोने चांदी के आभूषणों और चांदी के पूजन सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। कई लोगों ने दीपावली पूजन के लिए चांदी के लक्ष्मी गणेश भी खरीदे

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