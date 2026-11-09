{"_id":"6af1dd35ff57ec59e80fc8f3","slug":"labourer-brutally-murdered-on-diwali-in-firozabad-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर धमकी, दिवाली पर दी माैत: श्रमिक की कुल्हाड़ी और ईंटों से हत्या, बेटे के तोड़े पैर, पत्नी लहूलुहान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



ग्राम चंदपुरा निवासी 48 वर्षीय रूप सिंह दिल्ली के मीठेपुर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे और बिल्डिंग तोड़ने का काम करते थे। परिवार में पत्नी अनीता, बेटी खुशी और तीन बेटे वीरू, अभि व कोयल हैं। रूप सिंह दिवाली का पर्व मनाने के लिए गत पांच नवंबर को अपने गांव आए थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही 26 अक्टूबर को गांव आ गए थे। विज्ञापन



ग्राम चंदपुरा निवासी 48 वर्षीय रूप सिंह दिल्ली के मीठेपुर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे और बिल्डिंग तोड़ने का काम करते थे। परिवार में पत्नी अनीता, बेटी खुशी और तीन बेटे वीरू, अभि व कोयल हैं। रूप सिंह दिवाली का पर्व मनाने के लिए गत पांच नवंबर को अपने गांव आए थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही 26 अक्टूबर को गांव आ गए थे। फिरोजाबाद के थाना अरांव क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा में रविवार रात दिवाली का पर्व मातम में बदल गया। टशनबाजी और पुरानी रंजिश के चलते खानदान के ही एक पक्ष ने दिल्ली से पर्व मनाने घर आए एक श्रमिक की रक्षाबंधन पर दी धमकी को पूरा करते हुए कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर निर्मम हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आए मृतक के बेटे के पैर तोड़ दिए गए और पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं। इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

Trending Videos

मृतक की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि रविवार रात करीब 8:30 बजे दिवाली पूजन के बाद रूप सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित अपने जेठ धनपाल सिंह के घर पैर छूने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मुख्य आरोपी हरिओम ने अपने सगे भाई लच्छी, रवि और चचेरे-तहेरे भाई सोनू, हर्ष, गिरिशचंद, ओमपाल, जनवेद, भीमसेन, जितेंद्र और राजीव के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया और गालियां देने लगे। जब रूप सिंह ने इसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं और कुल्हाड़ी से वार कर दिया।



शोर मचाने पर आरोपियों ने उन्हें ईंट-पत्थरों से कूंचकर मरणासन्न हालत में छोड़ दिया और फरार हो गए। बीच-बचाव में उन्हें व बेटे वीरू पर भी हमला किया। बेटे का पैर तोड़ दिया है और अनीता की पीठ पर लाठियां मारीं। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। ग्रामीण और परिवार के अन्य लोग शोर शराबे पर आए और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पति रूप सिंह को मृत घोषित कर दिया।





विज्ञापन