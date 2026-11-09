दिवाली पर प्रदूषण का डबल अटैक!: 115 डेसिबल तक पहुंचा शोर, जहरीली हवा ने बढ़ाई सांस के मरीजों की परेशानी

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सीपीसीबी ने दिवाली से पहले और दिवाली के दिन के वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की है। इसमें ताजमहल क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर 316 और पीएम-2.5 का स्तर 216 रहा। ये चार गुना से अधिक है। ऐसे ही नुनिहाई क्षेत्र में पीएम-10 की स्थिति 340 और पीएम-2.5 की मात्रा 180 पाई गई है। बीते साल की बात करें तो ताजमहल क्षेत्र में पीएम-10 की मात्रा 289 और पीएम-2.5 की स्थिति 195 दर्ज हुई थी। नुनिहाई क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर 220 और पीएम-2 का मात्रा 152 पाई गई थी। इस तरह से बीते साल के मुकाबले इस बार दिवाली पर प्रदूषण बढ़ा हुआ मिला है। 2023 में दिवाली के दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा था। इसमें ताजमहल क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर 453 और पीएम-2.5 का स्तर 415 पहुंच गया था। नुनिहाई क्षेत्र में पीएम-10 की मात्रा 496 और पीएम-2.5 की स्थिति 461 रही थी।सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली पर अन्य दिनों के मुकाबले अधिक प्रदूषण मिला। एक नवंबर को ताजमहल क्षेत्र में पीएम-10 की स्थिति 254 और पीएम-2.5 की 168 रही। नुनिहाई क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर 239 और पीएम-2.5 की मात्रा 181 रही थी। दिवाली के दिन आठ नवंबर को ताजमहल क्षेत्र में पीएम-10 की मात्रा 316 और पीएम-2.5 की स्थिति 216 पहुंच गई। नुनिहाई क्षेत्र में ये स्थिति 340 और 180 रही।सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिवाली पर दो घंटे तीन गुना तक शोरगुल रहा। ध्वनि प्रदूषण का स्तर 115 डेसिबल तक पहुंच गया। खासतौर से दिवाली पर सामान्य दिनों के मुकाबले 20 डेसिबल अधिक पाया गया। कुरकुंज क्षेत्र का दिवाली पर 76.42 डेसिबल रहा, जो दिवाली से पहले 58.40 था। ऐसे ही वायु विहार क्षेत्र में दिवाली पर 75.32 डेसिबल और दिवाली से पहले 57.91 डेसिबल पाया गया। करकुंज क्षेत्र में रात के 11 से 12 बजे के बीच 114 डेसिबल और वायु विहार में आठ से नौ बजे के मध्य 115.3 डेसिबल दर्ज किया गया। सामान्य दिनों में करकुंज क्षेत्र में 95.2 और वायु विहार क्षेत्र में 98 डेसिबल रहता है। औसतन 45 डेसिबल मानक है।