चाचा-भतीजे के विवाद में फंस गई पुलिस!: दबिश के दाैरान छत से गिरकर युवक का टूटा पैर, एसीपी ने शुरू की जांच

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गांव गढ़ी रामबक्श निवासी शंभू का शुक्रवार को अपने चाचा संतोष से किसी बात पर विवाद हो गया था। शंभू ने बताया कि उसके चाचा ने आंवलखेड़ा पुलिस चौकी पर शिकायत कर दी। शिकायत मिलने पर चौकी पुलिस के दो सिपाही उसके घर पहुंचे। आरोप है कि सिपाही घर के अंदर आ गए। वह उसको पकड़ने के लिए दौड़े। इस पर वो घर की छत पर भाग गया। विज्ञापन



गांव गढ़ी रामबक्श निवासी शंभू का शुक्रवार को अपने चाचा संतोष से किसी बात पर विवाद हो गया था। शंभू ने बताया कि उसके चाचा ने आंवलखेड़ा पुलिस चौकी पर शिकायत कर दी। शिकायत मिलने पर चौकी पुलिस के दो सिपाही उसके घर पहुंचे। आरोप है कि सिपाही घर के अंदर आ गए। वह उसको पकड़ने के लिए दौड़े। इस पर वो घर की छत पर भाग गया।

आगरा के बरहन के गांव गढ़ी रामबक्श में शुक्रवार शाम चाचा-भतीजे में विवाद हो गया। आरोप है कि चाचा की शिकायत पर पुलिस भतीजे को पकड़ने पहुंची मगर भतीजा घर की छत पर भाग गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी घर में घुस गए। इससे दहशत में आए भतीजे ने छत से छलांग लगा दी। इससे उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। यह देखकर पुलिसकर्मी भाग गए। परिजन ने घायल को इमरजेंसी में उपचार कराया। दो दिन बाद मामला चर्चा में आया है। मामले में डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने एसीपी को जांच के आदेश किए हैं।