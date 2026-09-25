{"_id":"6ab68187f113bb5ab7055ef7","slug":"video-crowds-throng-khari-river-for-immersion-of-ganesh-idols-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खारी नदी पर उमड़ा गणेश भक्तों का सैलाब, हाईवे पर वाहनों की लगी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित खारी नदी पुल शुक्रवार को गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल-नगाड़ों की गूंज और 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते आगरा-ग्वालियर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात का दबाव इतना बढ़ गया कि कई एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे और खारी नदी क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस एवं पीएसी बल तैनात किया। जल आपदा राहत बल भी मौके पर मुस्तैद रहा। थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरन सिंह पुलिस बल के साथ हाईवे पर यातायात व्यवस्था संभालते रहे। पुलिस की सतर्कता और प्रशासन की तैयारियों के बीच गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विसर्जन के दौरान सचिन कुमार, रवि कुमार, सुनील दीक्षित, अतुल कुमार और संतोष गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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