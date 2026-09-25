आगरा: ऑटो में आग लगाने के बाद घर के दरवाजे का पर्दा जलाया, सीसीटीवी में कैद हुआ; अब दे रहा धमकी

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दीवान जी का मोहल्ला निवासी सोनू सिंह राठौर ने बताया कि 26 अगस्त की रात करीब 12:40 बजे उसका ऑटो घर के बाहर खड़ा था। पड़ोसी ने ऑटो के हैंडल के पास आग लगी देख उसे सूचना दी। सोनू ने आग बुझाई। ऑटो का हैंडल जल गया। आरोप है कि इसके बाद पारस और दो अज्ञात लोग दोबारा पहुंचे और घर के बाहर पर्दे में आग लगा दी, ऑटो जलाने का भी प्रयास किया।सोनू की मां भूरी देवी ने उन्हें देख शोर मचाया तो तीनों भाग गए। पारस की वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोनू ने आरोप लगाया कि पारस धमकी दे रहा है कि दोबारा मौका मिलने पर ऑटो पूरी तरह जला देगा। इससे परिवार में भय है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।