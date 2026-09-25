फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   curtain on house door was set ablaze After setting auto-rickshaw on fire

आगरा: ऑटो में आग लगाने के बाद घर के दरवाजे का पर्दा जलाया, सीसीटीवी में कैद हुआ; अब दे रहा धमकी

Fri, 25 Sep 2026 08:54 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 25 Sep 2026 08:54 PM IST
सार

आगरा में घर के बाहर खड़े ऑटो में आरोपियों ने आग लगा दी। इसके बाद घर में लगे पर्दे को भी आग के हवाले कर दिया। मामले में पुसिल ने प्राथमिकी दर्ज की है। 

विज्ञापन
curtain on house door was set ablaze After setting auto-rickshaw on fire
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के ताजगंज क्षेत्र में घर के बाहर खड़े ऑटो में आग लगाने के बाद आरोपियों ने दरवाजे पर लगे पर्दे में भी आग लगा दी। मां के शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। नामजद आरोपी की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन


दीवान जी का मोहल्ला निवासी सोनू सिंह राठौर ने बताया कि 26 अगस्त की रात करीब 12:40 बजे उसका ऑटो घर के बाहर खड़ा था। पड़ोसी ने ऑटो के हैंडल के पास आग लगी देख उसे सूचना दी। सोनू ने आग बुझाई। ऑटो का हैंडल जल गया। आरोप है कि इसके बाद पारस और दो अज्ञात लोग दोबारा पहुंचे और घर के बाहर पर्दे में आग लगा दी, ऑटो जलाने का भी प्रयास किया। 
विज्ञापन


सोनू की मां भूरी देवी ने उन्हें देख शोर मचाया तो तीनों भाग गए। पारस की वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोनू ने आरोप लगाया कि पारस धमकी दे रहा है कि दोबारा मौका मिलने पर ऑटो पूरी तरह जला देगा। इससे परिवार में भय है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed