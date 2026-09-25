यूपी: आगरा में करोड़पति किसान की हत्या, घर में घुसकर बेरहमी से कुचल दिया सिर; पुलिस टीम जांच में जुटी

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आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सहाई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अपने घर में सो रहे एक 42 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने सिर पर पत्थर से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सहाई निवासी धर्मवीर (42 वर्ष) पुत्र दिगम्बर सिंह अविवाहित थे। अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे। वह गांव में अपने निवास पर अकेले रहते थे। बीती रात वह रोजाना की तरह अपने घर में सोने गए थे। सुबह धर्मवीर हर रोज सुबह करीब 6 बजे उठकर गाय को चारा डालते थे। जब शुक्रवार सुबह वह समय पर नहीं पहुंचे, तो उनके भतीजे सौरभ ने उनके मोबाइल पर संपर्क किया। कई बार फोन लगाने के बाद भी जब धर्मवीर ने फोन नहीं उठाया, तो सौरभ को किसी अनहोनी की आशंका हुई।





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सुबह करीब 8 बजे सौरभ उनके घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। वहां फर्श पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। भतीजे सौरभ ने तुरंत इस बात की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी। मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने जब दीवार पर चढ़कर घर के अंदर देखा, तो उनके होश उड़ गए। अंदर धर्मवीर का लहुलुहान शव पड़ा हुआ था।







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बदमाशों ने सोते समय उनके सिर पर भारी पत्थर से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना तुरंत थाना अछनेरा पुलिस को दी गई। सूचना के 10 से 15 मिनट मे ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही देर में डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।



