'अगले बरस तू जल्दी आ...': ढोल-नगाड़ों के साथ दी बप्पा को विदाई, भक्ति और उल्लास में डूबे श्रद्धालु; तस्वीरें

गणेश महोत्सव के समापन पर शुक्रवार को श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। बल्केश्वर, सीताराम, हाथी, कैलाश और दशहरा घाटों पर धूमधाम से विघ्नहर्ता गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली यात्राओं में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ... के जयकारे गूंजते रहे। विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती के बाद भक्तों ने विघ्नहर्ता को नम आंखों से विदाई दी गई।
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गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते श्रद्धालु।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
क्रेन से विसर्जित हुई 25 फीट ऊंची मूर्ति
कमला नगर-बल्केश्वर स्थित राजा पोला भाई ग्रुप के 19वें गणेश महोत्सव का समापन भक्तिमय माहौल में हुआ। मीडिया प्रभारी राजा शर्मा ने बताया कि 25 फीट ऊंची प्रतिमा को बल्केश्वर घाट पर क्रेन की मदद से जलप्रवाह किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। इस दौरान आशु जैन, राममोहन शर्मा, मनजीत, इंद्र, पोला, पप्पू और अरविंद उपाध्याय मौजूद रहे।
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नाचते हुए गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे श्रद्धालु।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इको-फ्रेंडली गणपति को विदाई
नौलक्खा स्थित तांगा स्टैंड पर श्री मंगलमूर्ति सेवा समिति के 11 दिवसीय उत्सव का समापन हुआ। मिट्टी से निर्मित 24 फीट की इको-फ्रेंडली गणपति को क्रेन के माध्यम से रेपुरा जाट स्थित यमुना में विसर्जित किया गया।
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गणेश प्रतिमा का विसर्जन।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए पहुंचे। इस दौरान अंशुल सिंह, दिग्विजय नाथ तिवारी, मुकुल, गोल्डी, मयंक, टिंकल, आकाश, राजू, मनीष तोमर, गौरी और मनोज उपस्थित रहे।
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गोकुलपुरा स्थित प्राचीन श्री सिद्धिविनायक मंदिर में 1008 दीपकों से महाआरती हुई।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
महाआरती के बाद निकली यात्रा
गोकुलपुरा स्थित प्राचीन श्री सिद्धिविनायक मंदिर में 66वें उत्सव का समापन हुआ। यहां गणेशजी का लड्डू और दूर्वा से सहस्रार्चन व हवन किया गया। इसके बाद भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को 1008 दीपकों से महाआरती हुई। तत्पश्चात, ढोल-नगाड़ों के साथ बप्पा की विसर्जन यात्रा कैलाश घाट पहुंची। महंत पंडित मनीष शर्मा के सानिध्य में विसर्जन संपन्न हुआ। इस अवसर पर रजत अस्थाना, शरद अस्थाना, वैभव शर्मा, यश पंडित, अतुल गौतम, कुणाल गौतम और आशु अग्रवाल आदि मौजूद रहे।