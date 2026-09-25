आगरा नगर निगम में बड़ा खेल: 12 की मंजूरी पर चल रहीं किराए की 37 कारें, पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप; जांच शुरू

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नगर निगम के संपत्ति, प्रवर्तन, स्वास्थ्य, वर्कशॉप, विद्युत एवं प्रकाश, निर्माण, पशु कल्याण, स्वच्छ भारत जैसे विभागों के लिए वाहनों का आवंटन किया गया है। 37 लग्जरी कारें किराए पर ली गई हैं। इनमें विज्ञापन विभाग, पर्यावरण अभियंता, वृक्षारोपण कार्यक्रम, केयर टेकर, कर निर्धारण अधिकारी, सचिवालय, जेडएसओ समेत 25 कारें अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। इन पर पार्षदों ने सवाल खड़े किए हैं। निर्माण कार्य के लिए बजट न होने से रुके पड़े टेंडरों के कारण पार्षदों ने फजूलखर्ची पर अफसरों को कठघरे में खड़ा किया है। पार्षदों ने पूछा है कि जो गाड़ियां मिलीं, उनसे इस शहर में 2500 किमी अतिरिक्त कैसे चला जा सकता है। रविवार अवकाश निकाल दें तो हर दिन 100 किमी की दूरी शहर में कोई भी अधिकारी अपनी कार से कैसे पूरी कर पाएगा।नगर निगम ने अधिकारियों के लिए किराए की टैक्सी के रूप में होंडा सिटी, इनोवा क्रिस्टा, स्विफ्ट डिजायर ली हैं। इसमें कई गाड़ियां ऐसी हैं जो 30381 रुपये प्रति माह किराए पर हैं लेकिन यह दो से ढाई गुना ज्यादा तक भुगतान कर रही हैं। इनमें ज्यादातर कारों को 1500 से 2500 किमी. अतिरिक्त चला हुआ दिखाया जा रहा है, जिसके लिए ड्राइवर को अतिरिक्त घंटों का और प्रति किमी. भुगतान अलग से किया जा रहा है। इनमें अतिरिक्त घंटे और किमी. के नाम पर 74933 रुपये का भुगतान किया गया है। ऐसी गाड़ियों की संख्या एक दो नहीं, बल्कि दर्जन भर हैं।आगरा 20 से 30 किमी. में फैला शहर है मगर अधिकारियों की गाड़ी हर दिन 100 किमी. अतिरिक्त चल रही है। हर दिन 200-250 किमी. निगम के अधिकारी, केयर टेकर कैसे घूम सकते हैं। जो अधिकारी पात्र नहीं, वह भी कारें लेकर घूम रहे हैं, पर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा।सफाई की मॉनिटरिंग हो नहीं रही, पर चार-चार अधिकारी निरीक्षण के लिए रखे गए हैं। यह कारों से कहां जाते हैं, यही पता नहीं, जबकि लाखों रुपये टैक्सी पर खर्च हो रहे हैं। यह फजूलखर्ची है।यह मामला मेरे संज्ञान में जैसे ही आया है। तत्काल भुगतान पर रोक लगा दी है। पुराने बिलों की जांच कराई गई और अब नए बिल में अतिरिक्त किमी के भुगतान तत्काल प्रभाव से रोके हैं। वेंडर के हर बिल की अब जांच होगी और अतिरिक्त घंटों तथा किमी के लिए निगम पेमेंट नहीं करेगा।