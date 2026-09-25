यूपी: भाजपा विधायक का पार्थिव शरीर पहुंचा आगरा, अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ी लोगों की भीड़; देखें वीडियो
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 12:37 PM IST
सार
आगरा के विधानसभा फतेहाबाद के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है।
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विस्तार
आगरा के विधानसभा फतेहाबाद के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। शुक्रवार सुबह से ही उनके पैतृक गांव नगला देवहंस में अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। गांव में हर ओर शोक का माहौल रहा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आगरा पहुंचा, तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
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