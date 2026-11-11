{"_id":"6af44ff1b1cbbe2043006727","slug":"video-crowds-of-sisters-gather-at-jail-on-bhai-dooj-in-agra-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भाई दूज पर भाइयों को तिलक करने पहुंचीं बहनें, जेल के बाहर लगी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में भाई दूज पर जिला कारागार में भाइयों को तिलक करने के लिए सुबह से ही बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। जेल के बाहर बहनों की लंबी कतार लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और उनके साथ लाए गए सामान की जांच की। इसके बाद उन्हें बारी-बारी से जेल के अंदर प्रवेश दिया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की।

... और पढ़ें