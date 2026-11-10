भैया दूज 2026: भाई को आज इस शुभ मुहूर्त में लगाएं तिलक, जानें पूजा विधि और पौराणिक कथा

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भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक भाई दूज का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी।

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ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता ने बताया कि भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:07 बजे से 3:17 बजे तक रहेगा। पर्व पर बहनें भाइयों को चौकी पर बैठाकर रोली और अक्षत से तिलक करेंगी। इसके बाद आरती उतारकर मिठाई खिलाएंगी और उनकी दीर्घायु एवं सुख-समृद्धि की कामना करेंगी। वहीं भाई भी बहनों को उपहार भेंट कर उनके सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेंगे।





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धर्म ग्रंथों के अनुसार, इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को घर पर आमंत्रित किया था और स्वागत सत्कार के साथ टीका लगाया था तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त और कथा।





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कहा जाता है कि एक बार यमराज के पास उनकी बहन यमुना का संदेश आया तो यमराज सब कुछ छोड़कर उनसे मिलने पहुंच गए और इसी तरह से यम द्वितीया का त्योहार शुरू हुआ। भविष्योत्तर पुराण में यम द्वितीया यानी भैया दूज मनाने का यही कारण बताया गया है।





भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यमराज ने यमुना को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति यमद्वितीया के दिन यमुना के जल में स्नान करके बहन के घर जाकर उनके हाथों से बना भोजन करेगा उसकी आयु लंबी होगी। यमद्वितीया के दिन अगर यमुना में स्नान नहीं पाते तो बहन के घर जाकर उसके हाथों से यमुना जल का टीका लगवाएं और उनके हाथों से बना भोजन करें तो इससे भी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है।



