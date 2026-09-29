{"_id":"6abba1111b807b4bf30ec5cd","slug":"video-cec-case-27-booked-for-attempted-murder-trespassing-and-obstructing-officials-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सीईसी प्रकरण... हत्या का प्रयास और घर में घुसे, 27 के खिलाफ प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। कांग्रेसियों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के पैतृक आवास पर प्रदर्शन करने और गेट पर अमर्यादित शब्द लिखने के मामले में पुलिस ने 9 नामजद समेत 27 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें हत्या का प्रयास, घर में घुसना और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गईं हैं। चौकी प्रभारी रिंग रोड गौरव कुमार गुप्ता वादी बने हैं जबकि घर पर तैनात होमगार्ड को गवाह बनाया गया है। प्राथमिकी में नामजद आरोपियों में से दो को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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