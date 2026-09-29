VIDEO: ट्रक की रोशनी से बेकाबू हुई कार तीन बार पलटी, युवती की मौत

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खंदौली (आगरा)। खंदौली-बलदेव मार्ग पर रविवार देर रात भीषण हादसे में कार सवार वासजोखी गांव निवासी राधा (20) की मौत हो गई। दो दोस्त विनायक अग्रवाल और प्रखर सिंघल घायल हैं। सामने आए ट्रक की तेज रोशनी की वजह से कार चला रहे विनायक को रास्ता नहीं दिखा। इससे कार अनियंत्रित होकर खेत में तीन बार पलट गई। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त कार सवारों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।

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