VIDEO: घटिया तेल इस्तेमाल करने पर बर्गर किंग पर 1.60 लाख का जुर्माना

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आगरा। सर्व एसआरके मॉल स्थित बर्गर किंग आउटलेट पर खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में 1.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए अधोमानक रिफाइंड पामोलीन तेल के इस्तेमाल पर की गई है। एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान की कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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