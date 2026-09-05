फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Janmashtami celebrations in full swing in Mathura Nandgaon conch shells to resound at midnight

नंदगांव में जन्माष्टमी की धूम: आधी रात बजेगा शंखनाद, नंदभवन में गूंजेगा- नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

Sat, 05 Sep 2026 10:28 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 10:28 PM IST
सार

नंदगांव की जन्माष्टमी अपने आप में अनूठी है। यहां वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार रक्षा बंधन के आठ दिन बाद श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार शनिवार को जन्माष्टमी के साथ नंदगांव में परंपरा, भक्ति और लोक संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जिसकी प्रतीक्षा देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को रहती है।

विज्ञापन
Janmashtami celebrations in full swing in Mathura Nandgaon conch shells to resound at midnight
नंदगांव में जन्माष्टमी की धूम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिस घड़ी का इंतजार ब्रजवासियों को पूरे साल रहता है, वह घड़ी अब करीब है। नंदबाबा की नगरी शनिवार को एक बार फिर उस अलौकिक क्षण की साक्षी बनेगी, जब काली अंधियारी रात के बीच मध्यरात्रि ठीक 12 बजे नंदभवन में यशोदानंदन के जन्म के दर्शन होंगे। जन्म की खबर मिलते ही नंदगांव कृष्ण के जयकारों से गूंज उठेगा और चारों ओर एक ही स्वर सुनाई देगा-नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।

विज्ञापन



नंदगांव की जन्माष्टमी अपने आप में अनूठी है। यहां वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार रक्षा बंधन के आठ दिन बाद श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार शनिवार को जन्माष्टमी के साथ नंदगांव में परंपरा, भक्ति और लोक संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जिसकी प्रतीक्षा देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को रहती है।
विज्ञापन


दोपहर से शुरू हुई लाला के जन्म की बधाई
जन्मोत्सव का रंग दोपहर से ही चढ़ने लगेगा। करीब साढ़े 12 बजे नंदभवन में नंदगांव के गोस्वामी समाज द्वारा अष्टछाप के कवियों और अन्य महानुभावों की वाणियों का समाज गायन किया। घंटों तक चलने वाले इस गायन में कृष्ण जन्म की बधाइयां और भक्ति पद वातावरण को कृष्णमय कर देंगे। शाम होते-होते उत्सव का रंग और गहरा हो गया। बरसाना के गोस्वामीजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती-बगलबंदी में सजकर नंदभवन पहुंचेंगे। इसके बाद नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के बीच संयुक्त समाज गायन हुआ। दोनों गांवों के बीच सदियों पुरानी आत्मीयता और कृष्णकालीन लोक परंपराओं की झलक इस आयोजन में दिखाई दी। समाज गायन के बाद बरसाना से आए गोस्वामी समाज को परंपरानुसार बधाई के लड्डू भेंट किए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed